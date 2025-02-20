Главный редактор государственной газеты «Эркин Тоо» Наралы Асанбаев подал в отставку. Об этом он сообщил 20 февраля «Азаттыку», отметив, что это было его собственное желание.

Он подчеркнул, что реклама скандального криптопроекта MCN Coin не послужила причиной для его отставки.

Пока неизвестно, кто стал новым главредом издания.

Ранее стало известно о том, что в октябре прошлого года один из организаторов криптопроекта MCN Coin Исрадин Субанбеков дал интервью госгазете «Эркин Тоо». Позже эту статью удалили с сайта газеты, но она осталась в вебархиве.

Затем главный редактор «Эркин-Тоо» Наралы Асанбаев говорил, что газета не «агитировала» за приобретение MCN Coin.

ГКНБ задержал Исрадина Субанбекова в начале февраля. Тот признался в том, что MCN Coin работал незаконно, не имел собственной блокчейн-системы, а его продвижение строилось на обмане. При этом за период проекта его организаторам удалось собрать $2,5 млн, заявил он.

В Финнадзоре же сообщили, что MCN Coin не проходил официальную регистрацию в Кыргызстане.

Затем в МВД сообщили, что 898 пострадавших от MCN Coin получили компенсацию в более чем $1,7 млн.

Позже ГКНБ задержал по делу MCN Coin и экс-главу Госфиннадзора Юруслана Тойчубекова. Его обвинили в создании финансовой пирамиды.

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