Сотрудники Наццентра по предупреждение пыток 19 февраля посетили главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы в колонии №2 после заявления об угрозе ее жизни.

По данным НЦПП, Тажибек кызы сообщила во время беседы, что ее оскорбляла и угрожала ей другая осужденная — В.А. Лысенко.

«Однако, в связи с недавним назначением нового руководства учреждения, конфликтная ситуация была решена»,

— добавили правозащитники.

В НЦПП подчеркнули, что сейчас безопасности Тажибек кызы «ничего не угрожает». Она также не имеет жалоб к остальным заключенным.

Ранее журналист-расследователь Болот Темиров опубликовал письмо своей жены Махабат Тажибек кызы. В нем она пожаловалась на то, что некая Лысенко угрожает ей отравлением и убийством, а также притесняет ее в заключении.

По словам самого Темирова, Лысенско — осужденная, по его информации, на 20 лет за убийство группой лиц.

В ГСИН тогда ответили, что информация об угрозе жизни Махабат Тажибек кызы «не соответствует действительности». По их данным, Лысенко содержится в строгих условиях отбывания наказания — отдельно от Тажибек кызы и других.

Махабат Тажибек кызы отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Чуйской области. Ранее суд признал ее виновной по статье о призывах к массовым беспорядкам и приговорил к шести годам лишения свободы. Вместе с ней на пять лет осудили акына проекта «Айт Айт Десе» Азамата Ишенбекова.

Всего суд вынес решение по 11 фигурантам дела. Журналистов Актилека Капарова и Айке Бейшекееву признали виновными, но им дали по три года пробации. Остальных семерых фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

Все 11 человек были задержаны 16 января 2024 года. На момент задержания они работали или сотрудничали в прошлом с проектами Temirov Live и «Айт Айт Десе».

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