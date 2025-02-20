Президент Садыр Жапаров в очередном интервью госагентству «Кабар» прокомментировал недавно принятую парламентом новую редакцию Земельного кодекса.

Документ вызвал негодования со стороны граждан — они переживают, что власти смогут изучать участки для общественных нужд, предоставив компенсацию ниже рыночной стоимости.

Жапаров заявил, что против изъятия частных земель, поскольку частная собственность неприкосновенна. Он предположил, что в новом Земельном кодексе, вероятно, речь идет о землях, переданных в аренду Фондом перераспределения сельскохозяйственных земель.

«Скорее всего, речь идет о сотнях гектаров земель этого фонда, которые были взяты в аренду на 49 лет, но не обрабатываются и заросли сорняками. Эти земли обязательно должны использоваться для сельскохозяйственных нужд»,

— сказал он.

Глава государства подчеркнул, что численность населения быстро растет — по его словам, КР импортирует 60% потребления из-за границы.

«Поэтому ни один квадратный метр земли не должен оставаться пустым. Частные земли должны проверяться местными властями. Если кто-то не может их обрабатывать, давайте поможем с правительственной стороны, чтобы они начали работать. Если они не могут обрабатывать сами, то пусть правительство возьмет в аренду и обработает»,

— отметил он.

Жапаров заверил, что если появится законопроект с нормой о том, что власти «заберут неиспользуемые частные земли», то он вернет его с возражением.

Он призвал владельцев частных земель посеять на них пшеницу, ячмень, картошку, чтобы страна не зависела от импорта. «У нас нет цели забрать ваши земли и обогатить тем самым правительство», — заключил он.

Ранее граждане, недовольные новой редакцией Земельного кодекса, собирались возле здания Жогорку Кенеша для подписания петиции. По данным активистов, 20 февраля им удалось собрать более 1000 подписей. Граждане намерены продолжить акцию и 21 февраля.

13 февраля депутаты ЖК одобрили проект нового Земельного кодекса, который инициировал Кабмин. Согласно документу, теперь власти смогут выкупать у граждан землю для «инвестпроектов госзначения» — однако по какой цене, неясно.