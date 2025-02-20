Второй Западный окружной военный суд приговорил 30-летнего гражданина Кыргызстана Бекзата Абдинасир уулу к трем годам лишения свободы по делу об оправдании теракта в подмосковном «Крокус сити холле». Об этом сообщило российское издание ТАСС.

По данным корреспондента издания, суд признал кыргызстанца виновным по статье о «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет».

Кроме назначения срока лишения свободы, суд постановил конфисковать телефон мужчины, запретить ему администрировать сайты и уничтожить изъятую у него при задержании телефонную сим-карту.

По данным ТАСС, «он полностью признал вину, способствовал раскрытию совершенного им преступления и раскаялся в содеянном, что было засчитано ему в качестве смягчающего обстоятельства». Изначально гособвинение запросило для кыргызстанца четыре года заключения.

По версии следствия, в начале 2024-го Абдинасир уулу написал комментарий в телеграм-канале «Мигранты.ру» — под публикацией с первыми допросами подозреваемых в совершении теракта.

«Проявляя безразличие к убитым в ходе теракта, цинично разместил комментарий: «Красавчики, для такого движения нужен огромный дух, жаль, что они попались»»,

— говорится в обвинительном приговоре.

Как пишет агентство, до задержания мужчина работал монтажником слаботочных систем в Москве. Сейчас он включен в «перечень экстремистов и террористов» в РФ.

Кыргызстанца Бекзата Абдинасир уулу задержали и водворили под стражу 8 ноября 2024 года.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошло 22 марта. В результате погибли не менее 145 человек. Всего по делу о теракте были арестованы 10 человек, среди которых есть уроженцы Таджикистана.

После теракта по всей России начались массовые акты агрессии по отношению к мигрантам из Центральной Азии. В том числе проверки, задержания мигрантов и выдворение их из страны.