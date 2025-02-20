Сотрудники института Акыйкатчы посетили в колонии №2 главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы, ранее пожаловавшуюся на угрозы отравления и убийства со стороны другой осужденной женщины.

В институте сообщили, что Тажибек кызы подтвердила, что угрозы были. По ее словам, давление началось уже в первые дни ее нахождения в колонии.

«Она мне угрожала расправой, но в настоящее время приняты меры новым руководством учреждения. Сейчас угрозы моей жизни нет и жалоб на условия содержания не имею»,

— сказала она.

Между тем руководство учреждения пояснило, что осужденную Лысенко, о которой говорила Тажибек кызы, перевели на строгие условия содержания — с лагерного на камерный тип — еще 13 февраля.

Ранее Махабат Тажибек кызы посетили сотрудники Наццентра по предупреждению пыток — там также заявили, что ее безопасности «ничего не грозит».

18 февраля журналист Болот Темиров опубликовал письмо своей жены Махабат Тажибек кызы. В нем она рассказала, что некая Лысенко угрожает ей и притесняет ее в заключении.

По словам самого Темирова, Лысенско — осужденная, по его информации, на 20 лет за убийство группой лиц

В ГСИН тогда ответили, что информация об угрозе жизни Махабат Тажибек кызы «не соответствует действительности». По их данным, Лысенко содержится в строгих условиях отбывания наказания.

Махабат Тажибек кызы отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Чуйской области. Ранее суд признал ее виновной по статье о призывах к массовым беспорядкам и приговорил к шести годам лишения свободы. Вместе с ней на пять лет осудили акына проекта «Айт Айт Десе» Азамата Ишенбекова.

Всего суд вынес решение по 11 фигурантам дела. Журналистов Актилека Капарова и Айке Бейшекееву признали виновными, но им дали по три года пробации. Остальных семерых фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

Все 11 человек были задержаны 16 января 2024 года. На момент задержания они работали или сотрудничали в прошлом с проектами Temirov Live и «Айт Айт Десе».