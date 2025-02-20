В инновационной гимназии «Кок-Жар» Ноокатского района Ошской области десятиклассницу избила одноклассница и сломала ей нос. Об этом мать пострадавшей заявила в соцсетях.

По ее словам, сам инцидент произошел 19 декабря во время урока русского языка. Она заявила, что тогда в классе не было учителей.

«Поэтому моя дочь подверглась избиению. Теперь ей провели операцию, так как был сломан нос. В сентябре объединили два класса — “Г” и “Б”. С того времени мою дочь унижают и насмехаются над ней»,

— сказала она.

Женщина отметила, что на ее дочь давят из-за того, что у той нет денег, чтобы хорошо одеваться, где-нибудь погулять или пойти в столовую.

«Дочь писала классной руководительнице, что над ней издеваются, и просила обратить на это внимание или перевести ее в другой класс. Та не выслушала. Если бы она обратила внимание, то девочки бы не подрались, а дочери — не сломали нос»,

— считает она.

Мать пострадавшей утверждает, что в тот день в школе не было директора и завуча. Между тем учителя проигнорировали конфликт.

В областной милиции подтвердили «Клоопу», что 17-летняя школьница ударила одноклассницу. По их данным, пострадавшая обратилась в травматологическое отделение райбольницы.

Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело по статье о хулиганстве. Сначала подозреваемой школьнице предъявили обвинение, однако позже дело закрыли. Прокуратура признала такое решение законным.

Тем временем в Минобразования рассказали, что учителям, директору и завучу школы вынесли выговор за допущенный инцидент. Кроме того, райотдел образования взял учреждение на свой контроль.

Ранее глава МВД Улан Ниязбеков и министр образования Догдуркуль Кендирбаева договорились усилить меры безопасности в школах по всей стране. Речь шла о том, чтобы открыть в каждой школе кабинет инспектора по делам несовершеннолетних, установить тревожные кнопки и расширить систему видеонаблюдения и экстренной связи.

Главы ведомств приняли такое решение на фоне участившихся драк в школах. За последнее время три конфликта привели к смерти учеников.

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