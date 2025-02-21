Коммунисты Кыргызстана заявили о возможном исключении из списка памятников архитектуры и истории двух зданий на старой площади Бишкека.

Речь идет о здании, где ранее заседали Жогорку Кенеш и Администрация президента — в советское время это было здание ЦК Компартии — а также о здании Верховного суда. Ранее в нем располагался Американский университет Центральной Азии (АУЦА), а еще раньше — Верховный совет Киргизской ССР.

«Эти здания находятся в хорошем, рабочем состоянии […] Нам могут возразить, что в планах эти здания не будут сносить, а всего лишь предложат для выкупа неким инвесторам. Но не считайте народ столь наивным!»

— говорится в заявлении партии.

По мнению коммунистов, любой инвестор сможет довести здания до аварийного состояния всего за пару лет — чтобы «снести и построить на этом месте еще один отель или торговый центр». В партии потребовали сохранить за этими зданиями статус памятников архитектуры республиканского значения. Коммунисты отметили, что передавать такие объекты в частные руки можно только при условии, что новый владелец полностью сохранит внешний вид зданий.

Лидер партии коммунистов и депутат парламента Исхак Масалиев сообщил журналистам «Апреля», что глава Кабмина поручил создать вторую межведомственную комиссию, которая, в отличие от первой, дала согласие на исключение этих объектов из списка памятников архитектуры.

В Минкультуры же заявили, что комиссия из госслужащих и экспертов продолжает работать, поэтому обсуждать исключение зданий из списка пока рано.

В начале февраля директор НИИ «Кыргызреставрация» Джумамедель Иманкулов подтвердил изданию Kaktus.media, что ранее Кабмин создал межведомственную комиссию по инвентаризации и оценке админзданий, включенных в список объектов историко-культурного наследия. По его словам, члены комиссии выступили против ликвидации исторических зданий, кроме зданий Госагентства по управлению госимуществом (ГАУГИ) и Нацстаткома.

За последние годы в Бишкеке исчезло уже несколько историко-архитектурных памятников. Так под снос попали здания музея Панфиловской девизии, ипподрома «Ак-Кула», ресторана «Нарын», газеты «Эркин-Тоо», гостиницы «Иссык-Куль» и этнокомплекса «Манас Айылы». Один из кыргызских архитекторов говорил в интервью 24.kg на условиях анонимности, что в Бишкеке «доллары [за крайне дорогую землю в центре города] побеждают памятники истории и культуры»

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