Как сообщили в УВД Свердловского района, женщина попросила принять меры в отношении ее мужа, который избил ее и нанес ножевое ранение.
Милиция возбудила по этому инциденту уголовное дело по статье об истязании.
Следствие установило, что мужчина «неоднократно привлекался» к ответственности по фактам семейного насилия. Его задержали и поместили в ИВС.
В милиции напомнили, что за систематическое семейное насилие грозит
срок от трех до пяти лет.
Семейное насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.
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