Как сообщили в УВД Свердловского района, женщина попросила принять меры в отношении ее мужа, который избил ее и нанес ножевое ранение.

Милиция возбудила по этому инциденту уголовное дело по статье об истязании.

Следствие установило, что мужчина «неоднократно привлекался» к ответственности по фактам семейного насилия. Его задержали и поместили в ИВС.

В милиции напомнили, что за систематическое семейное насилие грозит

срок от трех до пяти лет.

Семейное насилие — одна из серьезнейших проблем в Кыргызстане. Ежегодно милиция сообщает о тысячах фактах побоев в отношении женщин. И это лишь те случаи, когда кыргызстанки находили силы рассказать о произошедшем, или же тяжесть их травм вынуждала милицию вмешаться.

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