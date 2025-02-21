В 2023 году замглавы Минсельхоза Самат Насирдинов пробыл в командировке в Японии 81 день. Об этом сообщил начальник управления контроля исполнения решений президента и Кабмина Азамат Осмонов на заседании коллегии Администрации президента.

Осмонов отметил, что поездка чиновника длилась с середины августа до начала декабря.

«Это была длительная командировка, но замминистра не предоставил никакого отчета. Положительных результатов от этой командировки тоже нет»,

— возмутился Осмонов.

По его словам, Насирдинов должен был либо изначально отказаться от поездки, либо покинуть свою должность после нее.

Однако, по словам Осмонова, такая же командировка длительностью в 21 день прошла у чиновника и в 2024-м.

По итогам отчета глава Кабмина Адылбек Касымалиев объявил Насирдинову строгий выговор.

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