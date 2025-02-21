Спорт для политиков — отличный способ не только попиариться, но и заработать. Вокруг Академии футбола «Барселона», которую строят в Бишкеке приближенные и родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, появится элитный жилой квартал. 17 гектаров городской земли дало им в аренду Управление делами президента, а кабинет министров, где Ташиев — замглавы, освободил его родню от налогов. Бизнес-таланты этих людей чудесным образом расцвели после прихода Ташиева и Жапарова к власти.

Ташиев на Ташиеве

Футбольную академию «Барселона»Что это?Академии «Барсы» работают во всем мире по франшизе. Местный партнер именитого испанского футбольного клуба «Барселона» за свой счет строит поле и футбольную школу по стандартам «Барсы» и платит клубу за официальное партнерство, эксклюзивное право использовать его бренд и технологии обучения, а также продавать его мерч. в Бишкеке строит компания «Жал Групп Азия». Она владеет франшизой на строительство Академий «Барсы» и построила аналогичную Академию в Джалал-Абаде. «Клооп» подробно писал об этом летом 2023 года в расследовании «Ядерный пас из Барселоны». Тогда мы рассказали, что за франшизой стоят приближенные и родственники президента Садыра Жапарова и главы Госкомитета безопасности Камчыбека Ташиева.

Примерно через неделю после выхода расследования прокуратура Бишкека подала иск о ликвидации фонда «Клооп Медиа», а после Минкультуры по заявлению Госкомитета нацбезопасности потребовало заблокировать сайт «Клоопа». Иск прокуратуры суд удовлетворил, а сайт Kloop.kg заблокирован в Кыргызстане с 12 сентября 2023 года.

В Бишкеке в проекте Академии «Барсы» участвуют еще 11 компанийОткуда мы это знаем?Это подтверждается распоряжением Кабинета министров от 8 октября 2024 года, согласно которому он освободил 12 компаний, занимающихся строительством Академий «Барсы» в Бишкеке и Джалал-Абаде, от налога на добавленную стоимость и налога с продаж..

«Клооп» и Temirov Live изучили их связи и обнаружили, что большинство из них тоже связаны с родственниками и приближенными Ташиева. Среди них племянники Ташиева Толкунбек Каныбеков, Сыймык Тыныбеков, зять Нурлан Шайдиллаев и предполагаемый шурин Садыра Жапарова Ракатбек Асанбаев.

Президент компании «Жал Групп Азия» Айбек Алыбаев не скрывает, что обе Академии «Барсы» в Кыргызстане строит семья Ташиевых, а идею продвигает сам глава ГКНБ. По словам Алыбаева, переговоры о строительстве они с Ташиевым вели как давние друзья.

«Эту базу начал строить один из руководителей нашей страны, наш уважаемый Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. И так как у нас 15-20 летняя дружба с этим человеком. И когда начали строить академию футбола, я 10 лет жил за границей — в Бельгии, Барселоне… Мои связи и упорство моего друга, сыграло такое, что мы начали искать возможности и мы нашли эти возможности. Переговорили с клубом и они очень позитивно к нам отнеслись… Этот клуб сегодня присутствует здесь в виде Академии Джалал-Абада, которую именно начинала строить вот именно эта семья», — говорит Алыбаев.

Кроме приближенных Ташиева, в строительстве академии участвуют и другие лица, связанные с высокопоставленными чиновниками Кыргызстана:

Малоизвестные учредители и руководители компаний, возможно, тоже связаны с семьей Ташиева. Например, Шабданбек уулу Шайырбек, Жыргалбек Жураев, Талантбек Торобеков — жители Сузакского района, малой родины Камчыбека Ташиева.

Получается, Кабмин освободил от налогов земляков, друзей и родственников зампреда этого же самого Кабмина — это явный конфликт интересов.

Земля по знакомству, налоги бесплатно

Помимо Академии «Барсы», компания «Жал Групп Азия» строит в Бишкеке многофункциональный жилой комплекс «Барселона». Он появится на юге столицы, на 17 гектарах земли у подножия гор. В центре комплекса будет расположена футбольная академия. Ее будут окружать около 1600 элитных квартир, детский сад, школа, отель, бизнес-центр и другие постройки.

Субподрядчиком жилого комплекса является компания «Хай Тиэн» — кыргызская дочка китайской строительной компании «Хай Тиэн Групп». Она была зарегистрирована Минюстом в апреле 2024 года. На сайте Госстроя мы не нашли упоминаний, что у компании есть лицензия на строительство. Возглавляет ОсОО «Хай Тиэн» экс-депутат Джалал-Абадского горкенеша от ташиевской партии «Ата-Журт» Келдибек Орозбаев. Адрес ОсОО «Хай Тиэн» совпадает с адресом компании «Жал Групп Азия».

«Хай Тиэн» тоже входит в список компаний, освобожденных от НДС и налога с продаж для строительства Академии «Барсы». Распространяются ли эти льготы на строительство жилых объектов, неясно.

Помимо освобождения от налогов, компания «Жал Групп Азия» воспользовалась еще одной привилегией: получила землю под новый жилой комплекс и академию в аренду от Управделами Президента.

«Мы написали письмо на имя президента страны и президент поддержал нас и выделил под это строительство землю, мы взяли в аренду землю», — рассказывает президент компании Айбек Алыбаев.

По открытым данным, эти 17 га земли 21 августа 2023 года оформили на мэрию Бишкека. В тот же день мэрия передала землю в оперативное управление Управлению делами президента. А оно уже в сентябре отдало их в аренду «Жал Групп Азия».

Истории этих участков в кадастре нет. Возможно, эти 17 гектаров принадлежали муниципалитету или были «возвращены государству» в ходе очередной «кустуризации».

«Чем мы хуже африканцев?»

Сколько стоит аренда земли под «Барселону» и какие договоренности у «Жал Групп Азия» с Управделами президента, тоже неизвестно. В открытых данных нет информации о том, что компания когда-либо платила арендные платежи. Независимые оценщики из «Бизнес-Эксперт» подсчитали, что квадратный метр земли в этом районе стоит $378. То есть примерная стоимость 17 га земли равна $64,3 млн.

По словам Айбека Алыбаева, строительство жилого комплекса закончится в августе 2027 года. Он утверждает, что в ЖК «Барселона» будет 180 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а цена квадратного метра в комплексе будет начинаться от $2 тыс. То есть, в целом выручка застройщика составит не менее $360 млн.

Спортвошинг, или использование спорта для отвлечения внимания от политических репрессий и экономических проблем, стал универсальным инструментом авторитарных режимов. Футбол идеально подходит для этого: он доступен, популярен и объединяет миллионы людей. В отличие от обещаний роста экономики или улучшения благосостояния, футбольные победы приносят мгновенные результаты — радость, гордость и чувство единства.

Власти предлагают нам гордиться Академиями «Барсы». Мы развиваем спорт в Кыргызстане, а вы, журналисты, только сгущаете краски и отпугиваете инвесторов, выговаривал «Клоопу» два года назад Садыр Жапаров.

«Единственное, в чем посодействовало государство, это в выделении участка под строительство площадью в 16 гектаров. Эти 16 гектаров академия «Барселона» в будущем окупит в 16 раз. Это социальный проект. Через 10-15 лет наши ребята начнут выступать на чемпионате мира. Чем наши хуже африканских игроков? Что плохого в том, что мы будем отдавать своих детей в эту академию и представим им шанс пробиться в дальнейшем в лучшие футбольные клубы мира? Когда же вы научитесь переживать за государство? Если вы будете делать из мухи слона и писать только негатив, какой инвестор к нам придет? Откуда взяться хорошему? Если во всем будете искать плохое, то разве ваша душа не погрязнет в грязи?», — ответил Садыр Жапаров на расследование «Клоопа».

Да, когда «Барса» выбрала местом для своей первой Академии в Центральной Азии Кыргызстан, это было неожиданной и приятной новостью. Но на самом деле «Барса» готова прийти куда угодно, где ей дадут денег и где есть шанс найти будущих звезд футбола. Таких академий в мире уже больше 30, они работают в Африке, Евразии и Америке.

И в самом ли деле у наших мальчишек появилась возможность проявить себя в мировом футболе? По словам Алыбаева, чья фирма «Жал Групп Азия» управляет обеими академиями, за деньги в Джалал-Абаде могут учиться 500-700 детей в возрасте с 6 лет. 30-40 самых талантливых, если они пройдут отбор, могут освободить от оплаты за обучение.

Но это пока на словах. Сейчас обучение с проживанием в Джалал-Абаде стоит $19,5 тыс. в год, а без проживания — $12-15 тыс. Это значит, что комплекс «Барселона» в Бишкеке, где средняя зарплата составляет около $450 в месяц, будет таким же недоступным для простых смертных, как одноименный город в Испании. Тренировать там детей и покупать квартиры смогут только богатые люди.