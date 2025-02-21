Рендер проекта «Многофункционального комплекса «Барселона»». Источник: barcelona.kg

Спорт для политиков — отличный способ не только попиариться, но и заработать. Вокруг Академии футбола «Барселона», которую строят в Бишкеке приближенные и родственники главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, появится элитный жилой квартал. 17 гектаров городской земли дало им в аренду Управление делами президента, а кабинет министров, где Ташиев — замглавы, освободил его родню от налогов. Бизнес-таланты этих людей чудесным образом расцвели после прихода Ташиева и Жапарова к власти.

Ташиев на Ташиеве

Футбольную академию «Барселона» в Бишкеке строит компания «Жал Групп Азия». Она владеет франшизой на строительство Академий «Барсы» и построила аналогичную Академию в Джалал-Абаде. «Клооп» подробно писал об этом летом 2023 года в расследовании «Ядерный пас из Барселоны». Тогда мы рассказали, что за франшизой стоят приближенные и родственники президента Садыра Жапарова и главы Госкомитета безопасности Камчыбека Ташиева. 

Примерно через неделю после выхода расследования прокуратура Бишкека подала иск о ликвидации фонда «Клооп Медиа», а после Минкультуры по заявлению Госкомитета нацбезопасности потребовало заблокировать сайт «Клоопа». Иск прокуратуры суд удовлетворил, а сайт Kloop.kg заблокирован в Кыргызстане с 12 сентября 2023 года.

В Бишкеке в проекте Академии «Барсы» участвуют еще 11 компаний.

«Клооп» и Temirov Live изучили их связи и обнаружили, что большинство из них тоже связаны с родственниками и приближенными Ташиева. Среди них племянники Ташиева Толкунбек Каныбеков, Сыймык Тыныбеков, зять Нурлан Шайдиллаев и предполагаемый шурин Садыра Жапарова Ракатбек Асанбаев.

Президент компании «Жал Групп Азия» Айбек Алыбаев не скрывает, что обе Академии «Барсы» в Кыргызстане строит семья Ташиевых, а идею продвигает сам глава ГКНБ. По словам Алыбаева, переговоры о строительстве они с Ташиевым вели как давние друзья.

«Эту базу начал строить один из руководителей нашей страны, наш уважаемый Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич. И так как у нас 15-20 летняя дружба с этим человеком. И когда начали строить академию футбола, я 10 лет жил за границей — в Бельгии, Барселоне… Мои связи и упорство моего друга, сыграло такое, что мы начали искать возможности и мы нашли эти возможности. Переговорили с клубом и они очень позитивно к нам отнеслись… Этот клуб сегодня присутствует здесь в виде Академии Джалал-Абада, которую именно начинала строить вот именно эта семья», — говорит Алыбаев.

Айбек Алыбаев и Камчыбек Ташиев в Испании, 2025 год

Кроме приближенных Ташиева, в строительстве академии участвуют и другие лица, связанные с высокопоставленными чиновниками Кыргызстана: 

Малоизвестные учредители и руководители компаний, возможно, тоже связаны с семьей Ташиева. Например, Шабданбек уулу Шайырбек, Жыргалбек Жураев, Талантбек Торобеков — жители Сузакского района, малой родины Камчыбека Ташиева.

Получается, Кабмин освободил от налогов земляков, друзей и родственников зампреда этого же самого Кабмина — это явный конфликт интересов.

Земля по знакомству, налоги бесплатно

Помимо Академии «Барсы», компания «Жал Групп Азия» строит в Бишкеке многофункциональный жилой комплекс «Барселона». Он появится на юге столицы, на 17 гектарах земли у подножия гор. В центре комплекса будет расположена футбольная академия. Ее будут окружать около 1600 элитных квартир, детский сад, школа, отель, бизнес-центр и другие постройки.

Схема «Многофункционального комплекса «Барселона»» на рендере. Источник: barcelona.kg

Субподрядчиком жилого комплекса является компания «Хай Тиэн» — кыргызская дочка китайской строительной компании «Хай Тиэн Групп». Она была зарегистрирована Минюстом в апреле 2024 года. На сайте Госстроя мы не нашли упоминаний, что у компании есть лицензия на строительство. Возглавляет ОсОО «Хай Тиэн» экс-депутат Джалал-Абадского горкенеша от ташиевской партии «Ата-Журт» Келдибек Орозбаев. Адрес ОсОО «Хай Тиэн» совпадает с адресом компании «Жал Групп Азия». 

«Хай Тиэн» тоже входит в список компаний, освобожденных от НДС и налога с продаж для строительства Академии «Барсы». Распространяются ли эти льготы на строительство жилых объектов, неясно.

Компания «Хай Тиэн» строит жилой комплекс «Барселона».

Помимо освобождения от налогов, компания «Жал Групп Азия» воспользовалась еще одной привилегией: получила землю под новый жилой комплекс и академию в аренду от Управделами Президента. 

«Мы написали письмо на имя президента страны и президент поддержал нас и выделил под это строительство землю, мы взяли в аренду землю», — рассказывает президент компании Айбек Алыбаев. 

По открытым данным, эти 17 га земли 21 августа 2023 года оформили на мэрию Бишкека. В тот же день мэрия передала землю в оперативное управление Управлению делами президента. А оно уже в сентябре отдало их в аренду «Жал Групп Азия». 

Истории этих участков в кадастре нет. Возможно, эти 17 гектаров принадлежали муниципалитету или были «возвращены государству» в ходе очередной «кустуризации».

Где будет располагаться «Многофункциональный комплекс «Барселона»». Источник: barcelona.kg

«Чем мы хуже африканцев?»

Сколько стоит аренда земли под «Барселону» и какие договоренности у «Жал Групп Азия» с Управделами президента, тоже неизвестно. В открытых данных нет информации о том, что компания когда-либо платила арендные платежи. Независимые оценщики из «Бизнес-Эксперт» подсчитали, что квадратный метр земли в этом районе стоит $378. То есть примерная стоимость 17 га земли равна $64,3 млн. 

По словам Айбека Алыбаева, строительство жилого комплекса закончится в августе 2027 года. Он утверждает, что в ЖК «Барселона» будет 180 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а цена квадратного метра в комплексе будет начинаться от $2 тыс. То есть, в целом выручка застройщика составит не менее $360 млн.

Рендер проекта «Многофункционального комплекса «Барселона»». Источник: barcelona.kg

Спортвошинг, или использование спорта для отвлечения внимания от политических репрессий и экономических проблем, стал универсальным инструментом авторитарных режимов. Футбол идеально подходит для этого: он доступен, популярен и объединяет миллионы людей. В отличие от обещаний роста экономики или улучшения благосостояния, футбольные победы приносят мгновенные результаты — радость, гордость и чувство единства.

Власти предлагают нам гордиться Академиями «Барсы». Мы развиваем спорт в Кыргызстане, а вы, журналисты, только сгущаете краски и отпугиваете инвесторов, выговаривал «Клоопу» два года назад Садыр Жапаров. 

«Единственное, в чем посодействовало государство, это в выделении участка под строительство площадью в 16 гектаров. Эти 16 гектаров академия «Барселона» в будущем окупит в 16 раз. Это социальный проект. Через 10-15 лет наши ребята начнут выступать на чемпионате мира. Чем наши хуже африканских игроков? Что плохого в том, что мы будем отдавать своих детей в эту академию и представим им шанс пробиться в дальнейшем в лучшие футбольные клубы мира? Когда же вы научитесь переживать за государство? Если вы будете делать из мухи слона и писать только негатив, какой инвестор к нам придет? Откуда взяться хорошему? Если во всем будете искать плохое, то разве ваша душа не погрязнет в грязи?», — ответил Садыр Жапаров на расследование «Клоопа».

Да, когда «Барса» выбрала местом для своей первой Академии в Центральной Азии Кыргызстан, это было неожиданной и приятной новостью. Но на самом деле «Барса» готова прийти куда угодно, где ей дадут денег и где есть шанс найти будущих звезд футбола. Таких академий в мире уже больше 30, они работают в Африке, Евразии и Америке. 

И в самом ли деле у наших мальчишек появилась возможность проявить себя в мировом футболе? По словам Алыбаева, чья фирма «Жал Групп Азия» управляет обеими академиями, за деньги в Джалал-Абаде могут учиться 500-700 детей в возрасте с 6 лет. 30-40 самых талантливых, если они пройдут отбор, могут освободить от оплаты за обучение. 

Но это пока на словах. Сейчас обучение с проживанием в Джалал-Абаде стоит $19,5 тыс. в год, а без проживания — $12-15 тыс. Это значит, что комплекс «Барселона» в Бишкеке, где средняя зарплата составляет около $450 в месяц, будет таким же недоступным для простых смертных, как одноименный город в Испании. Тренировать там детей и покупать квартиры смогут только богатые люди.

Авторы: Арууке Солтоной, Виктор Мухин, Екатерина Резникова, Temirov Live

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