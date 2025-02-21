Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы. Об этом вечером 21 февраля в госрезиденции «Ала-Арча» объявили главы делегаций Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Ташиев сказал, что это «особенный исторический день для народов Кыргызстана и Таджикистана».

«Нами были подготовлены несколько документов для дальнейшего подписания руководителями: договор о госгранице между Кыргызстаном и Таджикистаном, соглашение между нашими правительствами по энергообъектам и водным ресурсам, соглашение об использовании перекрестных автодорог и строительстве новых дорог. Сегодня мы окончательно завершили согласование [границы]. Наши комиссии по делимитации и демаркации официально заявляют: граница между Кыргызстаном и Таджикистаном полностью согласована», — заявил Ташиев.

Ятимов также подчеркнул, что подписанный документ является «важнейшим историческим соглашением». По его словам, сложная работа по делимитации и демаркации границ завершена.

«В случае реализации соглашения будет поставлена точка в столетнем споре между двумя братскими республиками», — сказал он, отметив, что эти документы будут служить интересам народов двух стран.

Теперь документы по границе должны быть направлены в парламенты двух стран, а затем — на подпись президентам.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.