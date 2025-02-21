безрезультатные командировки

В прошлом году министрка образования Догдуркуль Кендирбаева десять раз была в международных рабочих поездках, однако эти командировки не принесли требуемых результатов. Об этом сообщил начальник управления контроля исполнения решений президента и Кабмина Азамат Осмонов на заседании коллегии Администрации президента.

По его словам, общая продолжительность всех поездок составила 32 рабочих дня — то есть 16,8% от рабочего времени чиновницы.

«Продолжительность и характер некоторых командировок нерациональны. Например, восьмидневная командировка в Австрию — это слишком долго»,

— считает Осмонов.

Он заявил, что до сих пор нет конкретных результатов по цифровизации образования и созданию кыргызско-китайского университета. Кроме того, вопрос привлечения $200 млн в проект «Образование для будущего» все еще находится на стадии обсуждения, добавил он.

Осмонов также раскритиковал Кендирбаеву за шестидневную поездку в Великобританию. За это время, по его словам, чиновница должна была собрать $400 тысяч на учебники и финансирование ее ведомства.

«Однако анализ отчета о командировке показал, что поставленные цели не были достигнуты»,

— заключил он.

Как сообщает АКИпресс, Кендирбаеву привлекли к дисциплинарной ответственности за неправильные отчеты по итогам визита в Великобританию.

По данным Администрации президента, в прошлом году в зарубежных командировках побывал 2 171 госслужащий. Так, они провели за рубежом более 92 тысячи человеко-часов.

Там добавили, что не всем госслужащим в 2024-м одобрили зарубежные поездки — 128 заявок из 439 отклонили.

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