Президент Садыр Жапаров подписал указ, которым отменил мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Указ опубликован в газете «Эркин-Тоо» в выпуске от 21 февраля.

Теперь утратившими силу признаны два президентских указа:

🔹«О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 9 января 2024 года;

🔹«О внесении изменения в Указ «О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства» от 14 марта 2024 года.

Отменить мораторий на проверку бизнеса в начале января предложило Минэкономики. Тогда в ведомстве заявили, что указы президента «полностью исполнены».

Ранее глава Международного делового совета Аскара Сыдыкова сообщил, что сейчас предприниматели стали меньше бояться преступных группировок, но в тоже время они опасаются возможных проверок, задержаний или требований со стороны силовиков.

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