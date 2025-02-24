Судебная коллегия Бишкекского городского суда 24 февраля изменила меру пресечения в отношении адвоката Самата Матцакова.

Как сообщила правозащитница Гульшайыр Абдисулова, Матцакова отпустили под подписку о невыезде.

До этого Самат Матцаков содержался в СИЗО ГКНБ почти три месяца. Его задержали в конце ноября прошлого года. ГКНБ возбудил против него уголовное дело о мошенничестве в крупном размере и подделке документов, но сам Матцаков связывал преследование со своей профессиональной деятельностью и называл дело «заказным».

Матцаков — адвокат основателя стройкомпании KG Group Имамидина Ташова, который ранее заявлял о пытках в СИЗО. Юрист утверждал, что во время обыска в его доме оперативники изъяли диктофон и DVD-диски, связанные с делом Ташова.

Также Матцаков защищал бывших и нынешних журналистов расследовательского издания Temirov Live и акына Аската Жетигена.

После задержания Матцакова ряд правозащитных организаций призвали власти его освободить, отмечая, что «адвокаты должны быть защищены от притеснений и преследований». В Адвокатуре Кыргызстана, комментируя арест, говорили, что произошедшее вызывает «серьезные сомнения в соблюдении принципов независимости адвокатуры и гарантий адвокатской деятельности, предусмотренных национальным законодательством и международными нормами».