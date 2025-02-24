Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал кыргызские власти отменить поправки в Кодекс о правонарушениях, которыми теперь можно штрафовать граждан за оскорбления и клевету в интернете и СМИ.

По словам координаторки программы CPJ по Европе и Центральной Азии Гульнозы Саид, новый закон, упрощающий наложение штрафов на СМИ, «вызывает сожаление».

«Эти поправки стали еще одним ударом по когда-то свободной медиа-сфере страны в условиях авторитарной трансформации при президенте Садыре Жапарове, и они должны быть немедленно отменены», — заявила она.

В комментарии CPJ журналист Семетей Аманбеков сказал, что закон предусматривает сокращенные административные слушания, которые делают «почти невозможным» адекватное рассмотрение жалоб со стороны милиции и админсудов.

«Скорее всего, [такие слушания] предназначены для того, чтобы дать чиновникам “быстрый путь” к молчанию СМИ “без публичности долгих гражданских дел” — но с помощью штрафов, которые могут обанкротить кыргызские медиа», — пишет CPJ со ссылкой на Аманбекова.

В CPJ отметили, что обратились за комментарием в Администрацию президента, однако еще не получили ответа.

В организации добавили, что с приходом к власти Садыра Жапарова в стране началось беспрецедентное давление на независимую журналистику — включая закрытие СМИ и посадки журналистов в тюрьму.

10 февраля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы за оскорбления и клевету в интернете. Так, за каждый комментарий с оскорблением физлицу грозит штраф в 20 тысяч сомов, а юрлицу — в 65 тысяч сомов.