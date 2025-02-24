Замглавы Агентства по регистрации транспортных средств Бакытбек Шералиев в эфире «Биринчи радио» сообщил предварительную стоимость легализации незаконно ввезенных в страну автомобилей.

По его словам, легализация авто с правым рулем и иностранными номерами обойдется 100 тысяч сомов. Сумма будет единой для всех авто. При этом сумма может вырасти до 102 тысяч сомов, так как водителю придется оплатить госномер и свидетельство о регистрации.

Шералиев отметил, что легализация распространится только на машины, ввезенные в страну до 31 декабря 2024-го.

«Проект постановления находится в администрации президента. В начале марта, как только будет подписано постановление Кабмина, мы объявим, с какого числа и в какие отделы необходимо обратиться»,

— предупредил он.

Чиновник добавил, что процедуру легализации будет проводить Агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава.

В январе президент Садыр Жапаров подписал указ, разрешающий легализацию авто с праворульным управлением и иностранными номерами. Сама легализация пройдет в три этапа. Сначала процедуру пройдут авто с документами, после — авто без них, но в надлежащем состоянии. Последний этап коснется авто без документов, которые можно вывезти из страны или разобрать на запчасти.

В октябре 2024-го замглавы МВД Эркебек Аширходжаев заявил об участившихся случаях, когда автомобили завозят в Кыргызстан как запчасти, а затем собирают.

Уже в начале декабря прошлого года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о том, что спецслужба расследует масштабную коррупционную схему, связанную с ввозом автомобилей с армянскими и абхазскими номерами.

По данным ГКНБ, всего стране находится около 15 тысяч авто, ввезенных из Армении и Абхазии. При этом 90% из них — праворульные.

В то же время водители из регионов заявляли о том, что авто с такими номерами начали массово водворять на штрафстоянку. Они пожаловались на то, что выплачивают кредиты и без машин не могут прокормить семьи.

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