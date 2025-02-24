В МВД сообщили о задержании группы лиц, подозреваемых в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных — экс-депутат Жогорку Кенеша.

Как рассказали в ведомстве, 20 февраля в милицию поступила оперативная информация о том, что отдельные члены общественного объединения «Кырк уруу жети дубан ынтымагы» регулярно проводят встречи, на которых якобы «осуществлялась подготовка и призывы граждан к организации массовых беспорядков, акций протестов и митингов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране». По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием».

24 февраля милиционеры провели обыски в домах отдельных членов общественного объединения. В ходе обысков были изъяты: граната, обрезы, пистолет, боеприпасы, камуфлированная одежда, наркотики, религиозная литература, балаклавы, инструкции по организации массовых беспорядков, холодное оружие, автомобильные номера, мобильные телефоны, флеш-карты и другие предметы.

Также пресс-служба МВД распространила запись разговора, на котором неизвестные якобы обсуждают планы по дестабилизации ситуации в стране. Один из них утверждает, что займет пост муфтия.

«В Следственную службу МВД доставлены следующие граждане, среди которых экс-депутат Жогорку Кенеша: У.К. 1963 г.р., Ч.А. 1956 г.р., И.К. 1983 г.р., Н.К. 1965 г.р., И.Д. 1969 г.р., Т.Дж. 1965 г.р., О.И. 1967 г.р., И.Дж. 1979 г.р., А.К. 1975 г.р., У.К. 1968 г.р., К.Б. 1961 г.р. в отношении указанных лиц проведены следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Задержанных водворили в ИВС. Следствие по уголовному делу продолжается.