Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) выпустило фетву об упорядочении традиций и обычаев погребения умерших.

Теперь, согласно документу, запрещается:

🔹 забивать скот и устраивать поминки в доме умершего в течение первых трех дней;

🔹 готовить поминальную еду и совершать жертвоприношения на третий, седьмой, двадцатый, сороковой, пятьдесят второй дни и на годовщину смерти;

🔹 раздавать ткани («жыртыш»), подарки («бел боо»), одежды («ак кийди», «көк кийди»);

🔹 установка памятников, статуй, надгробных плит из мрамора, гранита, металла или их сочетаний на могилах.

В ДУМК подчеркнули, что соблюдение фетвы является религиозной обязанностью для всех мусульман Кыргызстана. При этом сама фетва вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях — одни ее поддерживают, а другие, напротив, критикуют.

В октябре прошлого года президент Садыр Жапаров подписал указ, запрещающий устанавливать на кладбищах памятники из камня, гранита, мрамора и металла, за исключением историко-культурных захоронений. Согласно документу, намогильные памятники и ограды должны изготавливаться из дерева и не превышать высоту 0,7 метров.

Также в в конце января этого года ряд депутатов предложили ввести ряд запретов, чтобы бороться с расточительством на похоронах, свадьбах и других семейных мероприятиях. За нарушение запретов они хотят штрафовать на 300 тысяч сомов.

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