Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов, выступая на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, объявил об окончательном согласовании линии кыргызско-таджикской границы.

«Для достижения этого соглашения потребовались мужество, решительность и твердая приверженность миру. Это соглашение доказывает силу дипломатии и регионального сотрудничества, и мы готовы и дальше развивать этот успех», — сказал он.

Байсалов сообщил, что 31 марта в Худжанде пройдет первый трехсторонний саммит президентов Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. По его мнению, это «станет важным шагом в укреплении регионального сотрудничества».

21 февраля правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана подписали окончательный протокол о делимитации кыргызско-таджикской границы. Глава кыргызской делегации Камчыбек Ташиев сказал, что это «особенный исторический день для народов Кыргызстана и Таджикистана».

По его словам, стороны подписали проекты соглашений, которые касаются не только границы, но и энергообъектов, водных ресурсов, а также автомобильных дорог.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

В конце июля прошлого года стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан описали 94% линии госграницы. Тогда сообщалось, что оставшиеся 6% нерешенных участков находятся в Баткенском районе.