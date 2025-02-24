Глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов сообщил, что блогеры в Кыргызстане могут стать резидентами Парка креативных индустрий и выбрать удобный для себя налоговый режим. Об этом пишет Kaktus.media.

Он пояснил, что блогер может выбрать общий налоговый режим — так он будет платить подоходный налог с доходов наемных работников по ставке 5% вместо 10%, которые платят нерезиденты Парка.

По его словам, при выборе специального налогового режима блогер будет платить 1% от выручки до 2027 года. Затем ставка вырастет до 2%. Подоходный налог же составит 5%, как при общем налоговом режиме.

В обоих случаях блогер освобождается от страховых взносов на 15 лет.

Шыкмаматов заявил, что кыргызстанцам нужно прививать налоговую культуру и воспитывать в них ответственность. Он добавил, что освобождать кого-то от налогов «неправильно», но подчеркнул, что блогерство — «это новая развивающаяся сфера деятельности».

«В Кыргызстане не такой рынок, как в той же России или Казахстане, и доходы наших отечественных блогеров, конечно, на порядок ниже, чем в этих странах. Я считаю, что мы не должны сегодня давить налогами блогеров»,

— сказал чиновник.

По мнению Шыкмаматова, блогеры выполняют важную социальную функцию: большинство из них информирует, просвещает и рекламирует страну. Также блогеры, как он считает, поднимают локальные проблемы.

«Лучше пусть наша молодежь следит за жизнью блогеров, повторяет их, стремится стать такими же крутыми, чем попадет под влияние каких-нибудь экстремистских течений»,

— считает он.

Ранее казахстанские СМИ сообщили о том, что 594 местных блогера с более чем 20 тысячами подписчиков получили уведомления о задолженности на миллиарды тенге. По данным Комитета госдоходов РК, они занизили свои доходы на общую сумму 53,3 млрд тенге — это свыше 9 млрд сомов. Позже, как написало издание Tengrinews, в госоргане сообщили об отзыве 93 уведомлений на сумму 9,8 млрд тенге — из-за технических сбоев при их отправке и обработке.

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