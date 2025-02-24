В городе Токмок 17-летнего подростка нашли повешенным в его спальне. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Как рассказали в милиции, звонок о случившемся к ним поступил 16 февраля около 11 утра. Правоохранители зарегистрировали этот факт и начали доследственную проверку.

Милиционеры установили, что несовершеннолетний был отличником в учебе и участвовал в школьных олимпиадах. Однако после смерти дедушки у него «изменилось отношение к жизни», отметили они.

«При осмотре на теле гражданина насильственных телесных повреждений не обнаружено», — подчеркнули в ГУВД.

Следствие назначило все необходимые судебно-правовые экспертизы. Проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, продолжается.

Ранее в спортзале средней школы села Барскоон Иссык-Кульской области нашли 17-летнюю школьницу, подвешенную на турник. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, 14 февраля она скончалась в больнице.