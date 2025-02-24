Президент Садыр Жапаров 22 февраля дал интервью «Кабару», в котором прокомментировал расследование «Клоопа» и Temirov Live о футбольной академии Barça в Бишкеке.

В материале журналистов говорилось о том, что компании, реализующие проект строительства и оснащения академий Barça в Бишкеке и Джалал-Абаде, прямо или косвенно связаны с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Также журналисты рассказали, что «Жал Групп Азия», владеющая франшизой на строительство академий Barça в Центральной Азии, получила 17 гектаров земли под строительство академии и элитного жилого комплекса «Барселона» в аренду от Управления делами президента. Стоимость этой земли оценивается в $64,3 млн.

В своем интервью президент заявил, что в проект якобы окупится только через 20–30 лет и «никто не получит сверхприбыли».

«Кто бы ни участвовал в строительстве — это хорошо. Этот проект комплексный: вместе со строительством жилья возводятся футбольная академия, детские сады, учебные заведения, два стадиона и другая инфраструктура. В том числе и жилые дома. Прибыль от продажи жилья идет на строительство социальных объектов, которые я перечислил, а также на оплату франшизы», — сказал он.

Также глава государства призвал журналистов самим заняться строительством.

«Дадим им три-четыре блока, пусть строят. Обещаю. Но я не уверен, что они смогут выложить хотя бы один кирпич. На словах они готовы построить коммунизм, но на деле вряд ли смогут что-то сделать. Люди за последние 30 лет уже всё про таких критиков поняли. “Собака лает — караван идет”. Давайте двигаться дальше!» — заключил он.

Строительство жилого комплекса планируют закончить в августе 2027 года. В «Барселоне» будет 180 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а цена квадратного метра в комплексе будет начинаться от $2 тыс. Журналисты подсчитали, что в целом выручка застройщика составит не менее $360 млн.