Суд по делу «Социал-демократов» теперь будет проходить в закрытом режиме и без участия СМИ — на дело наложили гриф «секретно». Об этом накануне сообщили сторонники политика Темирлана Султанбекова.

По их словам, такое «необоснованное решение» стало для них «неожиданным». Они говорят, что дело засекретили до приезда делегации комитета по правам человека Европарламента.

«Этот шаг выглядит крайне подозрительно и наводит на мысли о попытке скрыть неудобные факты от общественности и международного сообщества»,

— говорится в заявлении.

По мнению сторонников, в уголовном деле нет гостайны или другой конфиденциальной информации для засекречивания.

«Следствие скрывает секретные «белые нитки», которыми сшито дело? […] Что в мнимом деле о «подкупе голосов» может быть секретного?»,

— задаются вопросом они.

Член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев сообщил «Клоопу», что делегация Европарламента из пяти депутатов уже прибыла в Бишкек, чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг прав человека в стране.

13 ноября прошлого года правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке, а позже были задержаны лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков и его сопартийцы — Ирина Карамушкина и Роза Турксевер. Затем их заключили под стражу. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.

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