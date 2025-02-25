Комитет по конституционному законодательству и регламенту Жогорку Кенеша на заседании 25 февраля одобрил в первом чтении законопроект «О средствах массовой информации». Это переработанный вариант проекта закона, который разработали по поручению президента.

В отличие от предыдущего варианта законопроекта, документ отменяет требование об обязательной государственной регистрации интернет-изданий, позволяет редакциям регистрироваться добровольно и сохраняет право на конфиденциальность источника информации.

Также в документе указано, что деятельность СМИ может быть прекращена только по решению учредителя или суда. Основанием для прекращения деятельности СМИ по решению суда станет публикация материалов, содержащих открытые призывы к насильственному захвату власти или изменению конституционного строя, более двух раз в год. В таких случаях выносятся письменные предупреждения, а при их невыполнении СМИ привлекаются к административной ответственности и могут быть закрыты.

На заседании профильного комитета депутатка Гуля Кожокулова поинтересовалась у замминистра культуры Марата Тагаева, почему переработанный законопроект критикуют в разных СМИ.

«Это согласованный вариант законопроекта. Во всех СМИ отреагировали на него позитивно. В действительности же законопроектом вводятся нормы расширяющие права журналистов и их возможности. В (документе) нет ни одного пункта, которого стоит опасаться», — ответил Тагаев.

В свою очередь и.о. министра культуры Мирбек Мамбеталиев на этом заседании заявил, что некоторые независимые СМИ «иногда очерняют и вводят в заблуждение читателей».

«Они соответственно должны наказываться», — сказал он, отметив, что полностью поддерживает законопроект о СМИ.

Согласно документу именно Минкультуры будет выносить предупреждения СМИ.

Комитет по конституционному законодательству Жогорку Кенеша стал вторым парламентским комитетом, одобрившим этот законопроект. 11 февраля его в первом чтении принял комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

Законопроект о СМИ разработала администрация президента. Однако первоначальная версия документа подверглась критике медиасообщества и экспертов. Они отмечали, что проект закона «несет в себе серьезные риски для свободы слова» и в нем «установлены дополнительные нормы, избыточно и безосновательно ограничивающие деятельность журналистов».

В марте 2024-го президент провел встречу с руководителями СМИ, после которой поручил отозвать и доработать законопроект. В январе 2025-го в Жогорку Кенеш внесли новый текст документа.