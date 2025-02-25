Генассамблея ООН накануне приняла резолюцию, осуждающую российскую агрессию против Украины и требующую прекращения войны. Кыргызстан в очередной раз воздержался от голосования.

Документ, подготовленный Киевом и странами Европы, поддержали 93 государства-члена ООН. Против высказались — 18, в том числе США и Россия. Еще 65 государств, включая Кыргызстан, воздержались.

В отличие от прежних голосований по аналогичным резолюциям, когда большинство стран осуждало действия России, такой результат продемонстрировал снижение поддержки Украины со стороны других стран.

Проект украинской резолюции осуждает «полномасштабное вторжение России» и требует немедленного вывода российских войск с территории Украины.

Однако, помимо этой резолюции, Генассамблея ООН рассмотрела и другой проект, предложенный США. В документе под названием «Путь к миру» война была названа «конфликтом», а упоминаний агрессии России по отношению к Украине вовсе не было. При этом в тексте был призыв к установлению «прочного мира» между двумя странами.

Во время обсуждения слово «конфликт» все-таки заменили на «полномасштабное вторжение». Также текст дополнили тем, что ООН привержена «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины». В результате резолюцию США поддержали 93 страны, 8 — выступили против, 73 — воздержались.

Однако, несмотря на добавленные изменения в текст документа, Совбез ООН принял изначальный вариант резолюции, подготовленной США.

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. С тех пор в Украине продолжаются военные действия. Почти все страны Центральной Азии официально заявили о своей нейтральной позиции по этому вопросу, в том числе Кыргызстан.

При этом, на деле центральноазиатские страны продолжают тесное экономическое и политическое сотрудничество с Россией, в том числе, помогают ей обходить западные санкции. К примеру, некоторые компании из стран Центральной Азии, несмотря на санкции, продолжают поставлять в Россию товары, в том числе использующиеся в военных целях.

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