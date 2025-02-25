Власти Великобритании объявили о новых санкциях против России по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения российских войск в Украину. В МИД страны сообщили, что это крупнейший пакет ограничений с начала войны.

В новый санкционный список попал и кыргызский «Керемет Банк». Власти Великобритании заявили, что банк «связан с российским финансовым сектором».

«Мы вводим санкции в отношении базирующегося в Кыргызстане “Керемет Банка”, чтобы помешать России использовать международную финансовую систему для поддержки своих военных усилий», — отметили они.

В самом «Керемет Банке» пока не комментировали ситуацию.

В санкционный список также попала и зарегистрированная в Кыргызстане фирма «Рама Групп». До этого BBC выяснило, что компания продала подсанкционным российским компаниям высокотехнологичное оборудование британской Beck Optronic Solutions, которая может использоваться в ракетах, танках и самолетах.

Ранее санкции против «Керемет Банка» ввели и США. Американские власти в середине января заявили, что с лета 2024 года банк осуществлял трансграничные переводы от имени «Промсвязьбанка» (ПСБ), находящимся под санкциями США, для обхода ограничений.

В самом «Керемет Банке» тогда сообщили, что намерены обжаловать решение американского ведомства. В Нацбанке говорят, что «делают все возможное» для отмены санкции в отношении «Керемет Банка». По их информации, ограничения вступят в силу 1 марта.

«Керемет Банк» стал первым банком Кыргызстана, попавшим под санкции США и Великобритании. После санкций «Керемет Банк» вышел из партнерской сети банкоматов «Элкарт», а некоторые банки ограничили транзакции с ними.