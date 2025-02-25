Коллегия судей Верховного суда 25 февраля рассмотрела кассационную жалобу и оставила в силе решение предыдущих инстанций в отношении главы проекта Temirov Live и «Айт, айт десе» Махабат Тажибек кызы, журналистки Айке Бейшекеевой и сотрудника «Айт, айт десе» Азамата Ишенбекова.

В октябре прошлого года Ленинский райсуд Бишкека признал их виновными по делу о призывах к массовым беспорядкам. Тажибек кызы приговорили к шести годам лишения свободы, а Ишенбекова — к пяти. Айке Бейшекеевой и журналисту Актилеку Капарову назначили три года пробации. Остальных семерых фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления. Позже Бишкекский горсуд оставил в силе это решение.

Адвокаты подсудимых просили Верховный суд либо полностью оправдать их подзащитных так как в деле нет никаких доказательств вины журналистов или назначить пробацию или отсрочку, так как у Махабат Тажибек кызы есть несовершеннолетний сын.

«Мы надеялись на то, что Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков выйдут на свободу или им заменят меру наказания. Мы этого ждали, но к сожалению суд оставил в силе решения (предыдущих инстанций)», — сказал после оглашения приговора адвокат Нурсултан Жаныбеков.

Самих Махабат Тажибек кызы и Азамата Ишенбекова в Верховный суд не доставили. Как пояснил адвокат Улан Сейитбеков, залы заседаний Верховного суда не приспособлены для содержания подсудимых и из-за этого их не привозят.

Тажибек кызы отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Чуйской области, а Ишенбеков — в ИК №8.

Фонд Клуни «За справедливость» недавно опубликовал разбор этого дела. Правозащитники из этой организации нашли в нем многочисленные нарушения. В частности, в организации заявили, что во время процесса было нарушено право подсудимых на равенство сторон, поскольку суд опирался почти исключительно на выводы экспертов обвинения.

«В приговоре суд опирался на мнения трех экспертов обвинения, не уделив при этом должного внимания пробелам и противоречиям в их показаниях. Например, эксперты обвинения не могли точно указать, какие именно видеоролики “призывали к массовым беспорядкам”. Один из экспертов противоречил сам себе, когда сторона защиты попросила его привести конкретный список таких видеороликов. Кроме того, два ключевых эксперта не смогли привести конкретные слова, “призывающие к массовым беспорядкам”, а лишь ссылались на две фразы: “Свобода не дается даром, за нее нужно бороться” и “Революция влечет за собой преступность, [в ней] нет эволюции”», — говорится в обзоре.

Все 11 человек были задержаны 16 января 2024 года. На момент задержания они работали или сотрудничали в прошлом с проектами Temirov Live и «Айт Айт Десе».