В Иссык-Атинском районе Чуйской области милиция задержала подозреваемого в убийстве девушки, пропавшей без вести в ночь с 17 на 18 февраля. Об этом сообщили в областном УВД.

Милиционеры установили, что в ночь исчезновения девушка встречалась со знакомым в местной средней школе — там между ними произошел конфликт.

«В результате [знакомый] нанес ей телесные повреждения и придушил ее шнурком от обуви, от чего гражданка скончалась на месте. С целью сокрытия преступления гражданин вывез тело на поле, где, закопав тело листьями и ветками от деревьев, скрылся с места происшествия»,

— рассказали в милиции.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемого водворили в ИВС. Назначены судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.

Ежегодно в Кыргызстане происходят десятки убийств, когда женщина погибает от рук супруга, сожителя, бывшего мужа или знакомого мужчины. В международной практике это называется фемицидом.

По данным Генпрокуратуры на август 2024 года, за последние 2,5 года в Кыргызстане от семейного насилия скончались как минимум 34 женщины. Девять трагических случаев со смертельным исходом произошли за первые полгода 2024-го.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop