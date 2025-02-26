Комитет по защите журналистов (CPJ) призвал власти Кыргызстана освободить главу проекта Temirov Live Махабат Тажибек кызы и сотрудника «Айт, айт десе» Азамата Ишенбекова, а также снять все обвинения с журналистов Айке Бейшекеевой и Актилека Капарова.

«Решение Верховного суда по делу известного расследовательского издания Temirov Live было для Кыргызстана шансом исправить самое вопиющее нарушение свободы прессы в современной истории страны. Вместо этого оно подчеркнуло, по-видимому, необратимый курс на авторитаризм при президенте Садыре Жапарове»,

— сказал программный директор CPJ Карлос Мартинес де ла Серна.

25 февраля коллегия Верховного суда оставила в силе решение в отношении журналистов Temirov Live. Махабат Тажибек кызы, Азамата Ишенбекова, Айке Бейшекееву признали виновными по делу о призывах к массовым беспордкам. Тажибек кызы приговорена к шести годам колонии, Ишенбеков — к пяти, а Бейшекеева — к трем годам пробации.

Адвокаты подсудимых просили Верховный суд либо полностью оправдать их подзащитных, так как в деле нет никаких доказательств вины журналистов, либо назначить пробацию или отсрочку.

Фонд Клуни «За справедливость» недавно опубликовал разбор этого дела. Правозащитники нашли многочисленные нарушения. В частности, в организации заявили, что во время процесса было нарушено право подсудимых на равенство сторон, поскольку суд опирался почти исключительно на выводы экспертов обвинения.

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