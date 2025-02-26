Когда власти Кыргызстана объявили о строительстве футбольной академии «Барса» в Бишкеке, это прозвучало как амбициозная инициатива, которая принесёт пользу молодежи и развитию спорта в стране. Однако наше расследование показало, что за этим проектом стоят компании, связанные с ближайшим окружением Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова. Государство предоставило им ценный земельный участок без открытого конкурса, а Кабмин освободил этих застройщиков от налогов.

Президент Жапаров уверяет, что проект имеет социальную значимость и даст шанс детям из малообеспеченных семей. Однако информация о стоимости обучения в академии говорит об обратном. Мы пытались получить ответы на ключевые вопросы, но ни власти, ни представители академии не дали конкретных пояснений.

Поэтому мы собираем на этой странице вопросы, которые остаются без ответа. Мы будем регулярно возвращаться к ним, проверяя, изменилось ли что-то в проекте. Если эта академия действительно приносит пользу обществу, мы об этом честно напишем. Но если она окажется просто выгодным бизнесом для избранных — мы об этом тоже расскажем.

Вот вопросы, которые мы будем отслеживать: