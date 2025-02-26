Замглавы Кабмина Эдиль Байсалов на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве заявил, что Кыргызстан категорически против насильственного переселения палестинского народа в другие страны.

В своей речи Байсалов подчеркнул, что любые попытки насильственного переселения — не что иное, как «этнические чистки».

«Мы категорически отвергаем такие инициативы и призываем международное сообщество предотвратить коллективное наказание целого народа»,

— цитирует Байсалова пресс-служба Кабмина.

В Кабмине отметили, что Кыргызстан поддерживает право палестинского народа на самоопределение, отмечая, что «долгосрочный мир возможен только через уважение международного права и равноправный диалог».

В конце января президент США Дональд Трамп предложил Египту и Иордании принять больше палестинских беженцев из сектора Газа, чтобы «навести порядок» на разрушенных территориях. По его словам, он хотел бы построить вместе с некоторыми арабскими странами жилье для палестинцев за пределами Газы, чтобы они смогли «жить в мире».

Уже в начале февраля Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что штаты готовы взять под контроль сектор Газа и заняться его разминированием. При этом на вопрос, означает ли это отправку американских войск, он ответил: «Мы сделаем то, что необходимо».

Планы Трампа осудили сами палестинцы, а также Евросоюз и арабские страны. Глава независимой комиссии по палестинской территории при Совете ООН по правам человека Нави Пиллэй заявила, что насильственное перемещение жителей оккупированной территории — «нарушение международного права и равносильно этнической чистке».

В октябре 2023 года обострился израильско-палестинский конфликт. Это произошло после того, как бойцы палестинского движения ХАМАС («Движение исламского сопротивления», признано в некоторых странах, в том числе в Израиле, террористическим) напали на юг Израиля и проникли на территорию страны. Вскоре израильские власти сообщили о переходе страны в «состояние войны» и начали атаковать объекты на территории сектора Газа.

По данным ООН на август 2024-го, с начала эскалации конфликта число погибших палестинцев достигло 40 тысяч человек. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отмечал, что большинство из них — женщины и дети.

В середине января этого года Израиль и ХАМАС заключили перемирие — договорились о прекращении огня и освобождении захваченных боевиками заложников, а также палестинских заключенных. Перемирие вступило в силу 19 февраля.

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