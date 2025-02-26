Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 26 февраля заявил, что водители, желающие легализовать свои авто, просят снизить стоимость процедуры со 100 тысяч до 50 тысяч сомов.

По словам нардепа, владельцы автомобилей, ввезенных из Армении и Абхазии, обращаются к нему в соцсетях.

«Появились две проблемы. Водители говорят, что и так платят штрафы, не могут закрыть долги и остались без работы. Просят снизить до 50 тысяч сомов. Также они говорят, что не смогут продать машины. По-моему, это неправильно. Просьба поправить эту норму», — сказал он.

Бекешев добавил, что сейчас проект находится в администрации президента.

Ранее власти сообщили, что владельцы авто с правым рулем и иностранными номерами смогут пройти процедуру легализации, если машину ввезли в страну до 31 декабря 2024 года. Предварительно все это будет стоить 100 тысяч сомов. Но эта сумма может быть даже выше, так как придется оплатить госномер и свидетельство о регистрации.

В январе президент Садыр Жапаров подписал указ, разрешающий легализацию авто с праворульным управлением и иностранными номерами. Сама легализация пройдет в три этапа. Сначала процедуру пройдут авто с документами, после — авто без них, но в надлежащем состоянии. Последний этап коснется авто без документов, которые можно вывезти из страны или разобрать на запчасти.

В октябре 2024-го замглавы МВД Эркебек Аширходжаев заявил об участившихся случаях, когда автомобили завозят в Кыргызстан как запчасти, а затем собирают.

Уже в начале декабря прошлого года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о том, что спецслужба расследует масштабную коррупционную схему, связанную с ввозом автомобилей с армянскими и абхазскими номерами.

По данным ГКНБ, всего стране находится около 15 тысяч авто, ввезенных из Армении и Абхазии. При этом 90% из них — праворульные.

В то же время водители из регионов заявляли о том, что авто с такими номерами начали массово забирать на штрафстоянки. Они пожаловались на то, что выплачивают кредиты и без машин не могут прокормить семьи.

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