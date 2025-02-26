Первую атомную электростанцию в Казахстане построят в Жамбылском районе Алматинской области в селе Улькен. Это в 264 километрах от Бишкека — примерно столько же, сколько от Бишкека до Чолпон-Аты.

Соответствующее постановление уже вступило в силу.

По данным Минэнерго РК, сейчас среди возможных поставщиков рассматриваются компании «CNNC» (Китай, реактор HPR-1000), «Росатом» (Россия, реактор ВВЭР-1200), «KHNP» (Южная Корея, реакторы APR-1000, APR-1400) и «EDF» (Франция, реактор EPR1200).

Ранее казахские власти утверждали, что стране нужно как минимум три АЭС.

Ранее глава Минэнерго КР Таалайбек Ибраев заявлял, что в Кыргызстане также задумываются о строительстве атомной электростанции. По его словам, энергетики уже ищут подходящее место для АЭС «Росатома».

Тем не менее министр отметил, что «пока народ не согласится со строительством АЭС, работы не начнут». По его словам, соседние страны уже двигаются в этом направлении.

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