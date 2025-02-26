В Иссык-Атинском районе Чуйской области 17-летний школьник повесился во дворе своего дома. Эту информацию «Клоопу» подтвердили в областной милиции.

По их данным, 24 февраля в дежурную часть районной милиции поступило сообщение о том, утром подросток совершил суицид.

В ведомстве отметили, что на теле скончавшегося подростка нет следов насильственных действий — милиция устанавливает причину предполагаемого самоубийства.

Назначены судебно-правовые экспертизы. Проверка продолжается.

В последние недели участились случаи суицидов среди школьников. Например, в Караколе повесился 16-летний подросток, а за день до этого такой же случай произошел в Токмоке.

Также с начала года в Кыргызстане в результате школьных драк и буллинга скончались по крайней мере три подростка. Эти инциденты произошли в городах Бишкек и Кант, а также в Кара-Сууйском районе Ошской области.

В связи с этим глава МВД Улан Ниязбеков и министр образования Догдуркуль Кендирбаева договорились открыть в каждой школе кабинет инспектора по делам несовершеннолетних, установить тревожные кнопки и расширить систему видеонаблюдения и экстренной связи.

По данным Фонда «Оазис», школьники начинают подвергаться вымогательствам и рэкету с 12-13 лет — в период, когда они обучаются в 6-7 классах. Старшеклассники напрямую или через своих сверстников просят у них одолжить деньги, телефон или вещи. При этом жертва изначально знает, что ему ничего не вернут.

В фонде подчеркивают, что зачастую конфликты происходят в отдаленных или неохваченных видеонаблюдением местах, где администрация школы не может вмешаться в происходящее.

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