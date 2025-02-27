Материал опубликован в разделе «Мнения» – в таких публикациях выражается личное мнение автора. Автор этой колонки – сооснователь «Клоопа» Ринат Тухватшин.

Гав-гав! Уважаемый Садыр Нургожоевич, здравствуйте. Это снова я, Ринат, соучредитель «Клоопа» – та самая собака, которая лает, чтобы наш караван мог благополучно идти, и всякие воры к нему не приближались. Спасибо, что отметили это.

Хочу вас поблагодарить за такую оперативную реакцию на нашу с Temirov Live публикацию про академию «Барсы». Вы ответили буквально на следующий день, в субботу. Наши журналисты-негодники выпустили ее в пятницу вечером. Прошу прощения, если время публикации доставило вам неудобства.

Было бы идеально, если бы ваши подчиненные так же оперативно отвечали на наши запросы до публикации, когда мы их отправляем. Но, возможно, мы слишком многого просим. Даже ответ после публикации — уже прекрасно, и подчеркивает, что, несмотря ни на что, сохраняется диалог между властью и журналистами. И это очень здорово.

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Теперь отвечаю по пунктам, начиная с конца.

Уважаемый Садыр Нургожоевич, вы предлагаете мне заняться строительством. К сожалению, вынужден отказаться — я не умею строить и считаю, что каждый должен заниматься своим делом.

Что я умею? Кодить, работать с нейросетями. Я мечтал, что смогу создать в Кыргызстане программное обеспечение, которое поможет координировать наблюдателей на выборах.

Мы создали его. Им пользовались не только в Кыргызстане, но уже и в Венгрии, Польше, Зимбабве, Северной Македонии. Но я хотел, чтобы этот продукт развивался именно в Кыргызстане — не получилось. Конечно, я продолжу работать над ним, но уже в другой стране.

Это расследование мы делали вместе с Болотом Темировым, которого депортировали из Кыргызстана, а его жену посадили. Как-то не очень хочется следовать его примеру.

Я мечтал о школе журналистики, выпускники которой получали бы международные премии, создавали бы крутые СМИ в Кыргызстане и по всему миру. И у нас такая школа была — мы получали премии, основывали СМИ.

Но с вашим приходом все это было разрушено. Не хочется, чтобы студент, придя к нам в первый раз, сразу же уходил с хвостом — под слежкой от ГКНБ. Подвергать новых студентов такому — так себе перспектива.

Но я уверен, Кыргызстан — это страна талантов, и есть множество людей и компаний, которые бы с радостью откликнулись на ваше предложение застраивать один из самых престижных районов Бишкека с чистым воздухом. К сожалению, мы не видели никакой информации о тендере и о том, что эта земля выделялась строительным компаниям по какой-то открытой или конкурентной процедуре. И поэтому у нас сложилось впечатление, что ее просто отдали строительным компаниям, которые связаны с Ташиевым и с вами лично. Мы были бы рады, если бы вы все-таки смогли опровергнуть это и предоставить какие-то данные о проведенном тендере, потому что в вашем ответе вы предложили нам строить, но ни о каких тендерах не рассказали.

Теперь относительно сыновей короля. Их, наверное, нет в нашей сборной, потому что в Кыргызстане, слава богу, пока еще нет ни короля, ни королей.

Зато в кыргызской молодежной сборной есть сын Ташиева. Он почти сразу стал капитаном и центральным защитником. И в первом тайме первого же матча на Кубке Азии сборная пропустила четыре гола. Сын Ташиева получил желтую карточку, а после перерыва его заменили. Обычно капитанов и защитников так просто не меняют, но тут почему-то сделали исключение.

Как-то эти события не очень согласуются с вашими словами. Я сам в футболе не очень разбираюсь, но мне это кажется странным. Думаю, зрители в комментариях нас рассудят.

Теперь к самому главному вопросу.

Вы говорите, что академия «Барса» и коммерческие жилые дома вокруг нее — это всё социальные проекты, которые принесут огромную пользу Кыргызстану. И что заниматься в академии смогут в том числе и дети из малообеспеченных семей.

И, знаете, я вам верю. Или, по крайней мере, очень хочу верить.

Но, пожалуйста, поймите нас. Мы видим, как ценнейшая земля уходит без тендера компаниям, связанным с вами и Ташиевым. За обучение в «Барсе» ломят заоблачные суммы. Самых талантливых обещают учить бесплатно, но отбор талантов начинается с 11 лет, а тренироваться нужно с шести. Кто заплатит еще за пять лет? Ответа нет.

И, естественно, как независимые журналисты, мы задаем эти вопросы — до публикации, во время и после нее. Потому что СМИ, которые вам более лояльны, этого не сделают.

И поэтому, как независимые журналисты, мы хотим быть до конца справедливы к вам и учитывать вероятность, что за этим проектом действительно стоят благородные намерения.

Если мы увидим, что академия приносит реальную социальную пользу, мы обязательно об этом напишем. Чтобы не забыть, мы создали специальную страницу. Там мы обозначили все вопросы, на которые пока не получили ответ, а также будем следить за тем, как на них можно будет ответить со временем.

Когда академия заработает, мы будем возвращаться к этим вопросам каждые несколько месяцев, возможно, раз в полгода. Если вы или ваши подчиненные захотите ответить на них сейчас или в любой момент позже — мы с радостью опубликуем ваш ответ, а также комментарии строительной компании и всех причастных.

Эта страница в будущем покажет, кто из нас был прав. Мы уже сделали отметку в календаре и обязательно вернемся к этой теме.

И, пожалуйста, только не надо говорить, что это частные инвестиции и что, мол, как расходуются деньги — это только дело инвесторов. Вы же сами сказали, что это социальный проект.

И всем понятно, что государство выделило под него прекраснейшую землю. А раз народ Кыргызстана передал этот участок для реализации такого важного проекта, то у нас есть полное право контролировать его исполнение, требовать прозрачности и ждать ответов на наши вопросы.

И обещаю, что буду продолжать лаять. Гав-гав, чтобы наш караван шел дальше.

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