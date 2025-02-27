Кыргызстан и Таджикистан урегулировали спорные участки в Баткенской и Согдийской областях. Об этом сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на объединенном заседании парламентских комитетов 27 февраля.

🇹🇯Таджикистану передали 190 га, включая:

Кара-Бак – 65 га;

Майты – 35 га (вместо анклава Кайрагач);

Раззаков – 23,5 га;

Саада – 21 га;

Улак-Жай – 15 га;

Пролетарск – 12.5 га;

Ак-Арык – 7 га;

Майты – 7 га;

Селкан – 4 га.

🇰🇬Кыргызстан получил взамен 190 га: 155 гектаров земли участка Кайрагач и 35 гектаров анклава Кайрагач.

«Мы получили от Таджикистану 190 гектаров – они получили от Кыргызстана 190 гектаров. Все участки были обменены равнозначно»,

– подчеркнул Ташиев.

⛲️Люки на водозаборе «Головной» поделили поровну между странами. И Кыргызстан получил 500 гектаров в Чон-Алайском районе (Унжу-Булак), 100 гектаров в Кароол-Дон (возле Сулукту) и 150 гектаров в Катта-Туз.

🏚Село Достук в Баткенском районе передали Таджикистану. По словам Ташиева, это село — самое отдаленное, и не приносит стране стратегической или экономической выгоды. Но для переселения жителей села Достук Кыргызстан получил 30 гектаров в Лакконе.

🛤Стороны договорились о строительстве нейтральных дорог: Дача – Капчыгай – Ходжалуу – Ворух протяженностью 3,4 километра и Мин-Орук – Самаркандек – Ариона – Шуристон в 3,2 километра. Также нейтральной сделали дорогу Торт-Кочо длиной 253 метра, которая проходит по автодороге Ош – Раззаков, Исфара – Ворух.

27 февраля несколько комитетов Жогорку Кенеша одобрили три соглашения, касающихся границ Кыргызстана и Таджикистана. Теперь документы по границе должны быть рассмотрены на общем заседании парламента, а после получить подпись президента.

21 февраля Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о делимитации общей границы.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop