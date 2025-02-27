Президент Садыр Жапаров назначил министром культуры, информации и молодежной политике Мирбека Мамбеталиева.

Ранее парламент одобрил его кандидатуру, несмотря на то, что ранее несколько депутатов раскритиковали его за неподготовленность.

Парламентарий Алишер Эрбаев спросил у Мамбеталиева, сколько всего в стране исторических объектов и издательских домов. Однако тот ответил, что у него не было возможности изучить информацию. В ответ депутат лишь сказал, что у него «нет слов». Депутаты также отметили, что Мамбеталиев менял место работы 28 раз.

Кроме того, Дастана Бекешева смутило то, что Мамбеталиева ранее не было никакого опыта в сфере культуры.

45-летний Мирбек Мамбеталиев окончил экономический факультет КНУ имени Ж. Баласагына и Академию госуправления при президенте. До назначения министром он работал в администрации президента.

Еще знать о Мамбеталиеве? Он поддержал принятие закона о СМИ. По его словам, независимые СМИ, которые «иногда просто очерняют и вводят в заблуждение, соответственно должны наказываться».

На прошлой неделе президент освободил от должности бывшего министра культуры Алтынбека Максутова. Он возглавлял ведомство с октября 2022 года.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop