На заседании парламента 27 февраля депутат Дастан Бекешев заявил, что жители Бишкека и регионов жалуются ему на сильное повышение тарифов на отопление.

«В Бишкеке, допустим, коммерческие организации и диаспоры обращаются и говорят, что в маленьком офисе отопление обходится 60 тысяч сомов. Они не могут платить»,

— сообщил нардеп.

По словам Бекешева, выходить из системы субсидий — правильно, однако делать это, по его мнению, нужно поэтапно.

Парламентарий спросил у замминистра энергетики Нурлана Сыдыкова, сколько всего граждан не могут оплатить коммунальные услуги. Чиновник ответил, что они ведут анализ и предоставят расширенную информацию, когда завершится отопительный сезон.

Бекешев заявил, что кыргызстанцы не виноваты в том, что у них низкие доходы и им тяжело платить по нынешним тарифам. Он отметил, что некоторые теперь планируют вовсе отказаться от отопления.

«Многие говорят, что перейдут на электрическое отопление. Кто-то говорит, что будет отапливаться углем. Видите, к чему мы привели? Поэтому я вас прошу дать мне анализ. Надо что-то с этим делать. Может, надо опять понизить и не поднимать так резко»,

— предложил он.

В мае 2024-го сообщалось, что тарифы на отопление повысили. Так, с начала этой зимы проживающие в квартире площадью до 80 квадратных метров оплачивают 1560 сомов за 1 Гкал (на 312 сомов больше, чем в предыдущем году). Если же площадь квартиры превышает 80 квадратных метров, то каждый квадратный метр оплачивается в размере стоимости тепловой энергии.

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