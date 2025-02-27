На церемонии закладки капсулы под новый стадион в Баткене глава ГКНБ Камчыбек Ташиев раскритиковал расследование «Клоопа» и Temirov Live о футбольной академии Barça.

В материале журналистов говорилось о том, что компании, реализующие проект строительства и оснащения академий Barça в Бишкеке и Джалал-Абаде, прямо или косвенно связаны с Ташиевым. По данным журналистов, высокая стоимость обучения делает академии недоступными для большинства семей. Например, в Джалал-Абаде год учебы с проживанием стоит $19,5 тысяч, а без проживания — $12–15 тысяч.

По словам самого Ташиева, такая цена оправдана тем, что тренеры, занимающиеся с учениками, приехали из Испании со своими предметами и методом обучения.

«Написали так, будто из футбола делают бизнес, а деньги от него — съедают. Ничего подобного! Я лично наблюдаю. […] Вы им не верьте, они клевещут. Они испорченные, сами и камушка не положат. Они не приезжали и не видели, что такое Баткен, где он находится и с какими проблемами живет», — обратился он к жителям региона.

Глава спецслужбы добавил, что Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан подали совместную заявку на проведение Кубка Азии в 2031 году, поэтому страна «должна показать свою готовность».

В расследовании журналисты также рассказали, что «Жал Групп Азия», владеющая франшизой на строительство академий Barça в Центральной Азии, получила 17 гектаров земли под строительство академии и элитного жилого комплекса «Барселона» в аренду от Управления делами президента. Стоимость этой земли оценивается в $64,3 млн.

В ответ на это президент Садыр Жапаров ранее заявил, что проект якобы окупится только через 20–30 лет и «никто не получит сверхприбыли». Также он призвал журналистов самим заняться строительством.

Строительство жилого комплекса планируют закончить в августе 2027 года. В «Барселоне» будет 180 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а цена квадратного метра в комплексе будет начинаться от $2 тыс. Журналисты подсчитали, что в целом выручка застройщика составит не менее $360 млн.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop