Несколько комитетов Жогорку Кенеша одобрили три соглашения, касающихся границ Кыргызстана и Таджикистана. Первое соглашение о делимитации границ с Таджикистаном, второе — о совместном строительстве и использовании автомобильных дорог и третье — о доступе двух стран к объектам водохозяйственного и энергетического назначения.

Теперь документы по границе должны быть рассмотрены на общем заседании парламента, а после получить подпись президента.

Перед депутатами выступил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. По его словам, 190 гектаров земли в Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области передали Таджикистану, но Кыргызстан взамен получил 195 гектаров.

Также Ташиев добавил, что отныне все приграничные вопросы будут обсуждаться открыто: с документов сняли гриф «для служебного пользования».

21 февраля Кыргызстан и Таджикистан подписали соглашение о делимитации общей границы.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Но из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской области периодически возникают конфликты. Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Тогда с обеих сторон погибли более сотни человек.

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