Журналисты OCCRP выяснили, что после введения санкций против России Кыргызстан стал центром в схемах параллельного импорта люксовых автомобилей.

Например, московский дилерский центр Berg Auto Premium может предложить своим клиентам и последнюю модель Porsche, и Tesla Cybertrack и даже Rolls-Royce Cullinan стоимость почти $1 млн. Хотя эти машины не должны быть доступны для покупки в России из-за санкций, продавец дилерского центра заявляет, что «не проблема» привести эти машины через Грузию или Кыргызстан.

Это подтверждают и данные ООН об импорте и экспорте. В период с 2020 и 2021 год Кыргызстан импортировал из Европы машины на сумму лишь в $8,8 млн. За следующие два года эти цифры выросли более чем в 80 раз и достигли $730 млн.

Такая тенденция наблюдается в Узбекистане и Казахстане, но не такая резкая, как в Кыргызстане.

«Дело не в том, что каждый в Кыргызстане внезапно обзавелся новой машиной. Страна стала перевалочным пунктом для автомобилей, которые везут в Россию»,

— рассказал экономист Карл Греку.

Кроме того журналисты нашли двух возможных поставщиков из Кыргызстана — Сыргакбека Атышова и Адилета Тилдебаева. Оба делятся в своих соцсетях тем, что привозят дорогие автомобили из Европы и Южной Кореи в Кыргызстан, чтобы затем отправить их в Москву в дилерский центр Berg Auto Premium.

Ни таможенная служба Кыргызстана, ни администрация президента Садыра Жапарова, ни Атышов, ни Тилдебаев не ответили на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию.

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