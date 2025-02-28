Не успел «Клооп» опубликовать вопросы к властям по итогам своего расследования о «Барселоне», как получил первый ответ от главы ГКНБ и инициатора этого футбольного проекта Камчыбека Ташиева. Он говорит, что мы «испорченные» и призывает не верить нам.

26 февраля в Баткене, выступая на церемонии закладки капсулы под новый стадион, Ташиев заявил, что в академии «Барса» в Джалал-Абаде учатся 120 детей. Из них 20 бесплатно: по словам Ташиева, их учебу оплачивает федерация футбола Кыргызстана.

«Обучение проходят всего 120 детей, — сообщил Ташиев. — Несмотря на это, в прошлом году мы приняли 20 детей бесплатно. Мы заплатили деньги. Еще один-два ребенка из Баткена. У пограничника есть ребенок, погибший в кровавом конфликте. Я принял его, когда его привел дедушка»,

— сказал Ташиев.

Как отбирали этих детей и с какого возраста, глава ГКНБ не уточнил.

Ташиев уверяет, что обучение в академии стоит $12 тыс. в год, а не $19,5 тыс. в год. И что такая цена оправдана, поскольку детей учат испанские тренеры, приехавшие со своим инвентарем.

Напомним, в своем расследовании (вот оно) «Клооп» и Temirov Live рассказали, как родственники Камчыбека Ташиева и президента Садыра Жапарова строят в Бишкеке, пользуясь именитым футбольным брендом, элитный жилой комплекс. И о том, что правительство, где заседает Ташиев, освободило застройщиков от налогов, а Управделами президента отдало им в аренду 17 гектаров дорогой городской земли.

Мы также процитировали слова старого друга Ташиева и управляющего проектом «Барселона» Айбека Алыбаева. Тот заявил, что обучение в академии будут учиться 500-700 человек, при этом 30-40 самых талантливых учеников, как основа будущей сборной Кыргызстана, будут заниматься бесплатно. По словам Алыбаева, полноценное обучение в академии стоит $12 тыс — $19,5 тысяч в год.

Камчыбек Ташиев стал уже вторым руководителем Кыргызстана, ответившим на наше расследование. Первым откликнулся президент Садыр Жапаров, который назвал «Барселону» социальным проектом и предложил «Клоопу» самому построить футбольную академию, но не озвучил цифр.

В ответ основатель «Клоопа» Ринат Тухватшин в своем видеообращении к президенту предложил Садыру Жапарову ответить на конкретные вопросы по «Барселоне». Список этих вопросов также доступен здесь.

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