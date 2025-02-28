В Тюпском районе Иссык-Кульской области 13-летнего подростка 26 февраля нашли повешенным в сарае возле его собственного дома.

Как сообщили в областной милиции, на теле погибшего не нашли телесных повреждений — только след на шее от веревки. Назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется расследование.

В последние недели участились случаи суицидов среди школьников. Например, в Чуйской области 17-летнего школьника нашли повешенным во дворе его дома. Ранее в Караколе также нашли повешенным 16-летнего подростка, а за день до этого такое же случилось в Токмоке.

Также с начала года в Кыргызстане в результате школьных драк и буллинга скончались по крайней мере три подростка. Эти инциденты произошли в городах Бишкек и Кант, а также в Кара-Сууйском районе Ошской области.

В связи с этим глава МВД Улан Ниязбеков и министр образования Догдуркуль Кендирбаева договорились открыть в каждой школе кабинет инспектора по делам несовершеннолетних, установить тревожные кнопки и расширить систему видеонаблюдения и экстренной связи.

По данным Фонда «Оазис», школьники начинают подвергаться вымогательствам и рэкету с 12-13 лет — в период, когда они обучаются в 6-7 классах. Старшеклассники напрямую или через своих сверстников просят у них одолжить деньги, телефон или вещи. При этом жертва изначально знает, что ему ничего не вернут.

В фонде подчеркивают, что зачастую конфликты происходят в отдаленных или неохваченных видеонаблюдением местах, где администрация школы не может вмешаться в происходящее.

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