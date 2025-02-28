В Национальной энергетической сети Кыргызстана (НЭСК) призвали население экономно использовать электроэнергию из-за реконструкции гидроагрегата №3 на Токтогульской ГЭС.

Так, в НЭСК просят выключать свет, когда он не нужен, отсоединять оборудование от розетки, а также не включать несколько приборов одновременно и заменить лампочки на энергосберегающие.

«В энергосистеме республики генерация электроэнергии снижена, так как в настоящее время на этой основной ГЭС функционируют три гидроагрегата из четырех»,

— пояснили там.

По данным НЭСК, после завершения реконструкции мощность станции вырастет на 60 МВт и составит 1440 МВт.

До конца 2026 года в энергосекторе Кыргызстана действует режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки мощностей. В декабре 2024 года Минэнерго зафиксировало рекордное потребление электроэнергии и предупредило об отключениях на один-два часа в перегруженных районах.

После этого президент призвал кыргызстанцев потерпеть еще три-четыре года. Он заверил, что после завершения строительства Камбар-Аты-1 проблема дефицита электроэнергии будет полностью решена.

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