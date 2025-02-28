Глава государства Садыр Жапаров подписал указ, которым обязал региональные власти Кыргызстана выделять от 3% до 8% местного бюджета на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Помимо этого, полпреды областей, местные госадминистрации и органы местного самоуправления также должны будут обеспечивать безопасный пропуск паводковых и селевых вод.

Тем временем Кабмину поручено в течение трех месяцев ужесточить ответственность чиновников за ненадлежащее выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также предусматривать в ежегодных бюджетах финансирование мероприятий по защите населения и инфраструктуры.

Также Кабмин будет обязан:

🔹провести инвентаризацию гидросооружений и пересмотреть нормы строительства водопропускных объектов в зонах селей и паводков;

🔹обеспечить достаточный персонал аварийных служб на объектах топливно-энергетического комплекса;

🔹создать систему мониторинга безопасности промышленных и гидротехнических объектов;

🔹инвестировать в лесонасаждения и агролесоводство для снижения паводков, эрозии и деградации земель;

🔹принять комплекс превентивных мер для подготовки к ЧС;

🔹обновить строительные нормы Гражданской защиты и усилить контроль за сейсмостойким строительством.

2024 год стал одним из рекордных для Кыргызстана по количеству сошедших селей — и по погибшим в них людям. Всего после схода селей в том году погибли 22 человека, из которых большинство — дети.

По данным главы МЧС Бообека Ажикеева, в Кыргызстане на сентябрь 2024 года был зафиксирован 331 случай схода селевых потоков, в результате которых пострадали более пяти тысяч домов.

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