Ошский горсуд оштрафовал экс-главу управления муниципального имущества мэрии Оша Алтынбека Пирматова на 1 млн сомов. Его признали виновным в злоупотреблении должностным положением.

Экс-чиновника освободили из-под стражи под подписку о невыезде.

Пирматова задержали декабря 2024 года по делу о незаконной выдаче земельного участка на селеотводном канале в микрорайоне «Туран» в Оше.

По данным ГНКБ, для передачи участка был организован фиктивный аукцион. Сам Пирматов тогда занимал должность завотделом градостроительства и муниципальной собственности мэрии.

До Пирматова спецслужбы задержали по этому же делу еще нескольких местных чиновников, среди которых экс-вице-мэр Жасур Азимов. По данным издания Turmush, суд также оштрафовал его на 1 млн сомов.

В середине июля 2023 года после обильных дождей в Оше из берегов вышла река Ак-Буура и вода затопила центральный рынок и другие объекты. Сели обнажили проблемы, связанные с незаконным и беспорядочным строительством зон отдыха, торговых точек и мостов. Всего из-за селей тогда погибли шесть человек. Позже власти пообещали выплатить семьям погибших денежные компенсации.

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