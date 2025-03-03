2 марта скончалась бабушка находящегося под стражей журналиста-акына проекта «Айт, айт десе» Азамата Ишенбекова — Гулира Абдраймакунова.

О том, что женщина впала в кому и уходит из жизни, сообщила в соцсетях правозащитница Гулшайыр Абдирасулова. Она попросила власти разрешить акыну проститься с бабушкой при жизни. 1 марта журналиста отвезли в Нарын и позволили это сделать, затем он вернулся в колонию.

Адвокат Нурсултан Жаныбеков сообщил «Клоопу», что ГСИН пока решает, отпустить ли Азамата Ишенбекова на похороны родственницы.

Абдирасулова в беседе с «Клоопом» отметила, что о тяжелом состоянии бабушки Ишенбекова было известно еще на стадии рассмотрения приговора журналистам в Бишкекском горсуде.

«[Абдраймакунова] находилась в больнице, и мы ее навещали. Все видео, фото, заключения медиков были представлены в Бишкекском горсуде. Адвокаты ходатайствовали о замене решения [о лишении свободы] на пробацию. Тогда же говорилось о том, что бабушка заменила Азамату мать и растила его с трех лет. Азамат ухаживал за ней. Она потеряла зрение и нуждалась в постоянной помощи. Но коллегия горсуда не рассмотрела это»,

— сказала Абдирасулова.

По ее словам, затем, уже в Верховном суде, четыре адвоката просили судей заменить решение на пробацию в связи с тяжелым состоянием бабушки Ишенбекова.

«Коллегия Верховного суда даже не уточнила, не запросила никаких дополнительных материалов, не задала ни одного вопроса. Все, кто был там, видели, как судьи все время прерывали адвокатов, ушли и вернулись через 10 минут [с вынесением приговора]. Там не было даже самого Азамата, чтобы он мог еще раз высказать свои аргументы»,

— подчеркнула Абдирасулова.

В октябре прошлого года Ленинский райсуд признал Азамата Ишенбекова виновным в «призывах к массовым беспорядкам» и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

18 декабря в Бишкекском горсуде акын прочитал стихи своей бабушке. Он отметил, что из-за переживаний здоровье его бабушки ухудшилось, и она потеряла зрение.

«Если будет вынесено несправедливое решение, и я останусь под стражей, то пускай бабушка услышит мой голос, даже если не сможет увидеть меня. Верю, что мой голос дойдет до нее через журналистов»,

— говорил тогда Ишенбеков. Горсуд оставил в силе обвинительное решение райсуда.

Уже 25 февраля коллегия Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу Ишенбекова и оставила в силе решения судов нижестоящих инстанций.

Азамат Ишенбеков отбывает наказание в исправительном учреждении №8.

Акына, как и 10 его бывших и действующих коллег по проектам Temirov Live и «Айт Айт Десе» задержали 16 января 2024 года по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. В итоге суд, помимо Ишенбекова, приговорил к шести годам заключения главу Temirov Live Махабат Тажибек кызы, а журналистам Айке Бешекеевой и Актилеку Капарову назначил по три года пробации. Остальных их коллег оправдали за отсутствием состава преступления.

Основатель проектов Temirov Live и «Айт Айт Десе» Болот Темиров считает приговор его коллегам «местью» властей за журналистские расследования. В защиту коллег Темирова выступили посольство Великобритании, госдеп США и Евросоюз. Международные организации Amnesty International и «Репортеры без границ» призывали власти Кыргызстана снять необоснованные обвинения с журналистов и освободить их.

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