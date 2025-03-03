ГУВД Чуйской области 19 февраля 2025 года возбудило уголовное дело в отношении пенсионерки Олеси Иващенко по статье о массовых беспорядках. Сотрудники милиции провели обыск в доме Иващенко.

В постановлении на обыск в качестве его необходимости указана следующая формулировка: «ГУВД Чуйской области поступила информация о том, что группа лиц и их сторонники, преследуя цель организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества намереваются организовать незаконные акции на территории Чуйской области среди местного населения под видом межнациональной и межрелигиозной вражды».

При этом, в документе не указано, почему обыск было решено провести именно у Иващенко.

Милиция, распространившая официальный пресс-релиз 3 марта, утверждает, что Иващенко якобы оформляла документы на дачные участки, «используя старую печать». Во время обыска у пенсионерки изъяли документы на 150 дачных участков, а также печати старых образцов.

При этом, в пресс-релизе ведомства не объясняется, каким образом Иващенко причастна к организации массовых беспорядков.

«19 февраля 2025 года в ГУВД Чуйской области поступила информация о том, что третьи лица предоставляют ложную информации членам садоводческих обществ и дачных кооперативов по факту присоединения дачных участков к населенным пунктам, с целью проведения массовых беспорядков»,

— все что описано в релизе о массовых беспорядках.

«Земля — общее достояние»

Ранее в соцсетях появилось видеообращение членов садоводческого товарищества Чуйской области к президенту, среди которых была Олеся Иващенко. Собравшиеся просили Садыра Жапарова защитить их права.

«Новым Земельным кодексом нас, садоводов-дачников, лишают законного права на существование. Мы не являемся самозахватчиками земель. Мы законные правообладатели и категорически против трансформации наших земельных участков из категории сельхозназначения в земли под жилищное строительство с последующим переходом в населенный пункт»,

— говорила женщина.

Иващенко от имени садоводов выразила возмущение тем, что новую редакцию Земельного кодекса приняли без согласования с садоводческими организациями.

«Как можно было принять такое решение без согласования с нами, садоводческими организациями? Нас даже не пускают на заседание Аграрного комитета ЖК, ссылаясь на руководство. […] Ведь земля — наше общее достояние, и государство должно защищать наши права»,

— заключила она.

13 февраля депутаты ЖК одобрили проект нового Земельного кодекса, который инициировал Кабмин. Согласно документу, теперь власти смогут выкупать у граждан землю для «инвестпроектов госзначения» — однако по какой цене, неясно.

20 февраля граждане, недовольные новой редакцией Земельного кодекса, собирались возле здания Жогорку Кенеша для подписания петиции. По данным активистов, им удалось собрать более 1000 подписей. Петицию намеревались передать президенту.

Президент Садыр Жапаров заявил, что он против изъятия частных земель, поскольку частная собственность неприкосновенна. Однако он предположил, что в новом Земельном кодексе, вероятно, речь идет о землях, переданных в аренду Фондом перераспределения сельскохозяйственных земель.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop