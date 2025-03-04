Накануне депутатка Жогорку Кенеша Камила Талиева заявила о том, что

переход школ на 12-летнее обучение будет неуспешным. Об этом она сказала на заседании парламентского комитета по соцполитике.

Она отметила, что страна не готова к этому шагу. По словам Талиевой, Минобразования рассчитывало на помощь международных организаций в реализации проекта.

«Страна не готова к переходу на 12-летнюю [систему обучения], и вы не сможете это сделать в ближайшее время. Они [Минобраз] же полагались на международную организацию USAID. Рассчитывали, что именно они реализуют эту программу. 22 из 24 проектов USAID закрыты. Осталось только два проекта»,

— заявила депутатка.

В этой связи она предложила вернуться к 10-летнему образованию, как было в СССР.

Затем глава ГКНБ Камчыбек Ташиев так же выступил против перехода школ на 12-летнее обучение.

В своем посте в Facebook он отметил, что качество образования в школах значительно ухудшилось, и стремление перейти на другую систему без решения существующих проблем — неправильно.

Он подчеркнул, что при переходе на 12-летнее образование страна понесет большие убытки как с финансовой, так и экономической точки зрения.

«Нам потребуется более 30 тысяч дополнительных учителей и около 200 дополнительных школ. Мы уничтожили передовые школы и уравняли их с отстающими, что также стало большой проблемой. В сфере образования в целом мы движемся к очень опасной ситуации, потому что высшее образование превратилось в систему, в которой просто платишь деньги, заполняешь зачетку и обогащаешь кого-то […]»,

— написал Ташиев.

Госпрограмму трансформации образования в школах «Алтын казык» Кабмин презентовал весной 2024-го. Основа программы — переход школ на 12-летнюю систему образования, который, как утверждается, открыл бы доступ к образовательному рынку 150 стран.

20 января 2025 года, сразу после официального вступления в должность президента США, Дональд Трамп подписал указ «О переоценке и реорганизации внешней помощи США». Согласно документу, США приостанавливают финансовую помощь всем странам, кроме Израиля и Египта. Срок заморозки составляет 90 дней.

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