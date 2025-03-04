Пресс-служба ГКНБ 3 марта сообщила о задержании кыргызстанца Жусупа Ботобаева по подозрению в призывах к массовым беспорядкам.

Ботбаева задержали в аэропорту «Манас», когда он планировал выехать из Кыргызстана в Москву.

В спецслужбе утверждают, что мужчина регулярно публиковал на своей странице в Фейсбуке «провокационный контент», направленный на «дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране и организацию массовых беспорядков».

При этом в ведомстве не предоставили информации о том, в каких именно постах были выявлены призывы к массовым беспорядкам.

По решению Первомайского райсуда мужчину поместили в СИЗО-1.

Это не единичный случай, когда кыргызстанца обвиняют в призывах к массовым беспорядкам из-за постов в Фейсбуке. Журналисты «Клоопа» провели в 2024 году исследование и выяснили, что власти Кыргызстана на постоянной основе возбуждают уголовные дела в отношении граждан по статье о массовых беспорядках.

Фигурантами таких дел становятся не только журналисты, активисты, правозащитники и политики, но и обычные кыргызстанцы, которые пытаются выражать свое мнение в социальных сетях.

«Для политического преследования власти чаще всего используют статью о массовых беспорядках. Что интересно, в подавляющем большинстве дел самих “беспорядков” и не было — людей отправляют в СИЗО за “приготовление” к ним»,

— отмечается в исследовании.

С 2020 года, когда к власти пришли Садыр Жапаров и его друг Камчыбек Ташиев, в Кыргызстане значительно сузилось пространство для свободы слова.

В 2024 году Кыргызстан занял 120-е место в рейтинге свободы прессы, который опубликовала международная организация «Репортеры без границ». Однако годом ранее страна занимала 122-е место в этом рейтинге, опустившись сразу на 50 позиций.

Также правозащитники из Freedom House четвертый год подряд признают Кыргызстан «несвободным» государством. В Amnesty International же заявляли, что «власти КР активизировали кампанию по подавлению всех проявлений общественной критики и мирного инакомыслия».

При этом власти страны, в том числе президент Садыр Жапаров, продолжают настаивать, что в стране есть свобода слова.

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